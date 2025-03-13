Тимчасовий президент Сирії створив Раду національної безпеки

До складу ради увійдуть міністри закордонних справ, оборони, внутрішніх справ і глава розвідувального управління Сирії.

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа створив Раду національної безпеки, яка вирішуватиме безпекові та політичні виклики, пише DW.

Орган очолить Ахмед аш-Шараа.

Рада ухвалюватиме рішення щодо викликів, які постають перед державою, включно з “координацією та управлінням безпекою та політикою”.

До складу ради також увійдуть міністри закордонних справ, оборони, внутрішніх справ і глава розвідувального управління Сирії.

Окрім того, учасниками органу стануть два члени-консультанти та технічний експерт, призначений Шараа.

Рішення було прийнято в той час, коли сили Аль-Шараа борються з повстанням, організованим прихильниками поваленого лідера Башара Асада.

З минулого тижня відбулася низка страт, переважно членів алавітської меншини, до якої належить Асад, після того, як проасадівські бойовики напали на сили безпеки.