Тимчасовий президент Сирії створив Раду національної безпеки

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа створив Раду національної безпеки, яка вирішуватиме безпекові та політичні виклики, пише DW.
Орган очолить Ахмед аш-Шараа.
Рада ухвалюватиме рішення щодо викликів, які постають перед державою, включно з “координацією та управлінням безпекою та політикою”.
До складу ради також увійдуть міністри закордонних справ, оборони, внутрішніх справ і глава розвідувального управління Сирії.
Окрім того, учасниками органу стануть два члени-консультанти та технічний експерт, призначений Шараа.
Рішення було прийнято в той час, коли сили Аль-Шараа борються з повстанням, організованим прихильниками поваленого лідера Башара Асада.
З минулого тижня відбулася низка страт, переважно членів алавітської меншини, до якої належить Асад, після того, як проасадівські бойовики напали на сили безпеки.
- Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що сили безпеки або союзні групи вбили близько 1400 цивільних жителів.
- Раніше влада Сирії заявила про завершення операції проти прихильників Асада.
- Це було найгірше насильство в Сирії з того часу, як блискавичний наступ повстанців ісламістського угруповання Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) Шараа повалив режим Асада в грудні, поклавши край 13-річній війні.