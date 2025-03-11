Стокгольм заявив про ризики загострення ситуації з безпекою у країні

Швеція стурбована зростанням загроз як з боку іноземних держав, як-от Росія, Китай та Іран, так і екстремістських груп.

Ситуація з безпекою в Швеції є серйозною, і існують явні ризики того, що вона може погіршитися.

Про це йдеться у щорічному звіті шведської поліції безпеки (SAPO) про загрози, з якими стикається країна, пише Reuters.

“Іноземні держави діють у спосіб, який загрожує безпеці, і вони використовують гібридні дії для дестабілізації Швеції та Європи”, ‒ зазначено у звіті.

Останніми роками Стокгольм стурбований зростанням загроз як з боку іноземних держав, як-от Росія, Китай та Іран, так і екстремістських груп, які беруть участь у різноманітних діях від насильницьких нападів і гібридної війни до корпоративного шпигунства.

Голова поліції безпеки Шарлотта фон Ессен заявила, що існує відчутний ризик того, що ситуація з безпекою може ще більше погіршитися ‒ у спосіб, який важко передбачити.