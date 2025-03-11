Німецькі "зелені" погрожують завадити Мерцу зняти мораторій на запозичення

Представлена у новому скликанні Бундестагу партія "зелених" заявила про можливе блокування ініціативи майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо зняття обмежень на державні запозичення для фінансування оборони та інфраструктури.

Як пише Deutsche Welle, співкерівниці політичної сили у німецькому парламенті Катаріна Дрьоге та Брітта Гассельман заявили, що закликатимуть депутатів голосувати проти скасування боргового мораторію, поки влада не включить до своїх планів кліматичні проєкти та зміцнення економіки держави.

Коаліція християнських демократів та соціал-демократів матиме у Бундестазі просту більшість, але для подолання заборони на державні позики необхідно внести зміни до конституції - для чого потрібні дві третини голосів. "Зелені" виглядали найбільш очевидним варіантом партнерства.

Обидві партії поквапилися назвати пропозиції "зелених" конструктивними та висловили сподівання, що переговори про успішне зняття мораторію на позики вдасться продовжити.