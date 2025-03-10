Фінляндія виділяє 16 млн євро гуманітарної допомоги Україні

Крім України, Фінляндія надає допомогу для вирішення гуманітарних криз в Африці та на Близькому Сході.

Міністерство закордонних справ Фінляндії прийняло рішення щодо надання 36,5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, 16 мільйонів євро з яких призначено для України.

Про це ідеться у повідомленні МЗС Фінляндії.

У МЗС Фінляндії зазначається, що допомога надаватиметься через ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

"Фінляндія підтримує гуманітарні потреби України з першого дня російської агресії та продовжуватиме це робити й надалі. Потреба в гуманітарній допомозі в Україні величезна, і наша допомога важлива", – сказав міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

Гуманітарна допомога надається для підтримки постраждалих від війни, зокрема в районах на передовій, де ситуація особливо складна. Крім України, Фінляндія також надає допомогу для вирішення гуманітарних криз в Африці та на Близькому Сході, зокрема в Судані, Газі, Сирії та інших регіонах.