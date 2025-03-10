​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
ГоловнаСвіт

Фінляндія виділяє 16 млн євро гуманітарної допомоги Україні

Крім України, Фінляндія надає допомогу для вирішення гуманітарних криз в Африці та на Близькому Сході.

Фінляндія виділяє 16 млн євро гуманітарної допомоги Україні
Фото: ОПУ

Міністерство закордонних справ Фінляндії прийняло рішення щодо надання 36,5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, 16 мільйонів євро з яких призначено для України.

Про це ідеться у повідомленні МЗС Фінляндії.

У МЗС Фінляндії зазначається, що допомога надаватиметься через ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). 

"Фінляндія підтримує гуманітарні потреби України з першого дня російської агресії та продовжуватиме це робити й надалі. Потреба в гуманітарній допомозі в Україні величезна, і наша допомога важлива", – сказав міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

Гуманітарна допомога надається для підтримки постраждалих від війни, зокрема в районах на передовій, де ситуація особливо складна. Крім України, Фінляндія також надає допомогу для вирішення гуманітарних криз в Африці та на Близькому Сході, зокрема в Судані, Газі, Сирії та інших регіонах.

  • Раніше Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив про ініціативу швидшого доступу до грошей Українського фонду ЄС, а також заявив, що найкращою стратегією миротворчості зараз є підтримка ЗСУ.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies