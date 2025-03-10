Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Завтра тут відбудуться переговори між українською та американською делегаціями.

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії.

Про це повідомили в Офісі президента.

Наразі Зеленський прибув до саудівського міста Джидда. Завтра тут мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями. Раніше було відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію напередодні цих перемовин, але участі в зустрічі брати не буде.

Американська делегація, що братиме участь у переговорах, складатиметься з держсекретаря Марко Рубіо, радника з питань національної безпеки Майка Волца і близького до Дональда Трампа спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який в лютому брав участь у зустрічі з росіянами. Імовірно, що саме він очолюватиме переговори.

Українську сторону представить голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова міноборони Рустем Умєров і радник Павло Паліса.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що американські високопосадовці зустрінуться окремо з російськими та українськими чиновниками. У МЗС РФ це заперечили.

Візит української делегації до Саудівської Аравії