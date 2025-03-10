​Велика Британія обіцяє передати Україні гроші Абрамовича від продажу ФК "Челсі"

Протягом останніх двох років вони лежали на банківському рахунку спеціального трасту, а розмови про те, як саме вони мають бути використані, - тривають.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв "зробити все можливе", щоб передати Україні заморожені 2,3 млрд фунтів стерлінгів, які отримав російський олігарх Роман Абрамович від продажу футбольного клубу "Челсі" понад два роки тому.

Про це Леммі розповів в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, кошти уряд Сполученого Королівства заморозив і зараз хоче перенаправити в Україну. Протягом останніх двох років вони лежали на банківському рахунку спеціального трасту, а розмови про те, як саме ці гроші мають бути використані, - тривають.

"Я засмучений тим, що цього не сталося, це правда - і що гроші потрібно розподіляти, їх потрібно використовувати", - сказав Леммі.

При цьому він зазначив, що звернення до суду - процес тривалий, і для вирішення проблеми було би із варіантів, які він розглядав. Другим варіантом була угода з фондом.

Позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що гроші мають бути витрачені всередині України, тоді як фонд, до якої входить колишній виконавчий директор Unicef у Великій Британії Майк Пенроуз, наполягає підтримці біженців.