Міністри фінансів ЄС обговорять сьогодні спільні запозичення на оборону та використання існуючих фондів

Мова також буде йтися про збільшення ролі Європейського інвестиційного банку.

Міністри фінансів Європейського союзу обговорять сьогодні, як фінансувати оборону за рахунок нових спільних запозичень, існуючих фондів ЄС та більшої ролі Європейського інвестиційного банку. Остаточні рішення планується ухвалити у червні.

Про це пише Reuters з посиланням на головування Польщі в ЄС.

У запрошенні міністрам Анджей Доманський, міністр фінансів Польщі, сказав, що переговори будуть продовжені відповідно до рішень лідерів блоку, прийнятих минулого четверга, про вивчення цих джерел фінансування.

Європейські країни поспішають збільшити витрати на оборону та зберегти підтримку України після того, як президент США Дональд Трамп заморозив військову допомогу США Києву та викликав сумніви щодо прихильності Вашингтона європейським союзникам.

“Стабільна та передбачувана структура фінансування має важливе значення для систематичного розвитку європейського оборонного потенціалу”, – сказав Доманський.

Міністри працюватимуть над пропозицією Європейської комісії щодо залучення ЄС 150 мільярдів євро під забезпечення бюджету ЄС для надання позик урядам на оборонні проекти.

Вони також обговорять використання фондів об’єднання ЄС для оплати проектів подвійного призначення, які приносять користь як цивільним особам, так і армії.

Іншою темою буде ідея про те, що ЄІБ ‒ банк, який належить урядам ЄС, має розширити сферу проєктів, які він може кредитувати, і збільшити кількість доступних грошей, щоб допомогти збільшити доступні кошти для фінансування оборони Європи.

На другий день зустрічі міністри обговорять, як змінити фіскальні правила ЄС, щоб забезпечити можливість для збільшення національних витрат. Щоб усунути бар’єри ЄС, Комісія запропонувала дозволити всім 27 урядам ЄС збільшувати витрати на оборону на 1,5% ВВП щороку протягом чотирьох років, не вживаючи жодних дисциплінарних заходів відповідно до боргових правил ЄС, які лежать в основі євро.

Доманський сказав, що міністри повинні обговорити склад витрат на оборону, щоб розширити існуюче визначення, яке тепер враховує лише військову техніку, але не, наприклад, найм солдатів, які могли б керувати нею. Чинні правила також не визнають будівництво заводів з виробництва боєприпасів або зміцнення доріг і мостів для забезпечення проходу танків як витрати на оборону, і багато урядів хочуть змінити це.

Міністри також обговорять, як слід вимірювати збільшення видатків на оборону. Польща пропонує використовувати як орієнтир рівні витрат на оборону з 2021 року ‒ останнього року перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року.

Насамкінець міністри обговорять, як довго має тривати додаткова фіскальна свобода. Хоча Комісія запропонувала чотири роки, багато урядів, включно з Німеччиною, стверджують, що оборонні проеєкти тривають 10 і більше років, і вони хочуть постійної зміни правил, а не на перехідний період.