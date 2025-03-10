Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі упродовж останніх чотирьох років

Імпорт зброї до України збільшився майже в 100 разів порівняно з 2015–19 роками.

Україна стала найбільшим у світі імпортером основних озброєнь у період із 2020 по 2024 роки. Зокрема імпорт нашої держави збільшився майже в 100 разів порівняно з 2015–19 роками. Загалом європейський імпорт зброї зріс на 155% за ці ж періоди. Так держави відреагували на війну в Україні та невизначеність щодо майбутнього зовнішньої політики США.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Загальний обсяг поставок зброї в усьому світі залишився приблизно на тому ж рівні, що й у 2015–19 та 2010–2014 роках (але був на 18% вищим, ніж у 2005–2009 роках), оскільки збільшення імпорту в Європі та Америці компенсувалося зменшенням в інших регіонах.

10 найбільших експортерів зброї у 2020–2024 роках були такими ж, як і в 2015–2019 роках, але Росія, на яку припадає 7,8% світового експорту зброї, опустилася на третє місце після Франції (9,6%), а Італія (4,8%) підскочила з 10-го на шосте місце.

Щонайменше 35 держав надіслали зброю в Україну після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і готуються ще значні поставки. Україна отримала 8,8% світового імпорту зброї у 2020–2024 роках. Найбільше зброї, що постачається в Україну, надійшло зі США (45%), потім йдуть Німеччина (12%) і Польща (11%). Україна була єдиною європейською державою серед 10 найбільших імпортерів у 2020–2024 роках, хоча багато інших європейських держав значно збільшили імпорт зброї за цей період.

"Деякі великі імпортери зброї, включаючи Саудівську Аравію, Індію та Китай, спостерігали значне зниження обсягів імпорту з різних причин, незважаючи на високе сприйняття загрози в їхніх регіонах", – зазначив Метью Джордж, програмний директор Програми передачі зброї SIPRI.

Імпорт зброї європейськими членами НАТО зріс більш ніж удвічі між 2015–19 та 2020–2024 роками (+105%). США поставили 64% цієї зброї, що значно більше, ніж у 2015–2019 роках (52%). Іншими основними постачальниками були Франція та Південна Корея, Німеччина та Ізраїль.

Експорт зброї США зріс на 21% між 2015–2019 та 2020–2024 роками, а їхня частка у світовому експорті зброї зросла з 35 до 43 відсотків. У 2020–2024 роках США постачали основну зброю до 107 пунтів призначення.

Вперше за два десятиліття найбільша частка експорту зброї США у 2020–2024 роках припадала на Європу (35%), а не на Близький Схід (33%). Тим не менш, найбільшим одержувачем американської зброї була Саудівська Аравія (12% експорту американської зброї).

Яз зазначили дослідники, США знаходяться в унікальному становищі, коли йдеться про експорт зброї. Її частка у світовому експорті зброї становить 43%, що більш ніж у чотири рази перевищує частку наступного за величиною експортера Франції. США продовжують залишатися постачальником передових засобів для нанесення ударів на великі відстані, зокрема бойових літаків.

На відміну від США, експорт зброї з Росії різко впав (–64 %) між 2015–19 та 2020–2024 роками. Падіння почалося ще до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року: у 2020 і 2021 роках обсяги експорту були значно меншими, ніж у будь-який рік за попередні два десятиліття.

"Два найважливіші зв'язки Росії у торгівлі зброєю вже ослабли до 2022 року: Індія все більше віддає перевагу іншим постачальникам, а Китай отримує більше зброї зі своєї збройової промисловості, що розвивається", – йдеться у звіті.

У 2020–2024 роках Росія поставила основні озброєння 33 державам. Дві третини російського експорту зброї припадало на три країни: Індію (38%), Китай (17%) і Казахстан (11%).

У 2020–2024 роках Франція стала другим у світі постачальником зброї, поставивши зброю до 65 держав. Французький експорт основних озброєнь до інших європейських держав майже потроївся між 2015–19 та 2020–2024 роками (+187%). В основному це сталося через поставки бойових літаків до Греції та Хорватії, а також постачання зброї в Україну після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Індія отримала найбільшу частку французького експорту зброї (28%) – майже вдвічі більше, ніж всім європейським одержувачам разом (15%). Другим найбільшим одержувачем зброї з Франції був Катар.

У 2020–2024 роках Китай був четвертим найбільшим експортером зброї, на частку якого припадало 5,9% світового експорту зброї. Незважаючи на зусилля Пекіну збільшити експорт, багато великих імпортерів не купують китайську зброю з політичних причин. Імпорт зброї Китаєм, ймовірно, продовжуватиме падати, оскільки потужності внутрішньої збройової промисловості зростатимуть.

Частка глобальних поставок зброї до країн Азії та Океанії впала з 41 до 33% між 2015–2019 та 2020–2024 роками. Падіння імпорту в регіон було здебільшого пов’язане з тим, що імпорт зброї Китаєм скоротився, оскільки він дедалі більше замінював імпорт (головним чином із Росії) системам озброєнь, розроблених і виготовлених на території країни.

Чотири держави Азії та Океанії увійшли до 10 найбільших світових імпортерів зброї у 2020–2024 роках: Індія, Пакистан, Японія та Австралія. Китай випав з 10 найбільших імпортерів зброї вперше з 1990-94 років. Основними постачальниками в регіон у 2020–2024 роках були США, на які припадало 37% регіонального імпорту зброї, Росія і Китай.

З різким падінням імпорту зброї Китаєм і помітним скороченням імпорту Тайванем (–27%) і Південною Кореєю (–24%) імпорт зброї державами Східної Азії скоротився на 22% між 2015–2019 та 2020–2024 роками. Японія (+93%) була єдиною країною Східної Азії, яка спостерігала збільшення імпорту зброї.

Імпорт зброї державами Близького Сходу впав на 20% між 2015–19 та 2020–2024 роками. Однак 4 з 10 найбільших світових імпортерів у 2020–2024 роках були на Близькому Сході: Катар, Саудівська Аравія, Єгипет і Кувейт. Більше половини імпорту зброї на Близький Схід припадає на США (52%), 13% – на Італію, 9,8% – на Францію та 7,6% – на Німеччину.

Незважаючи на триваючу війну в Газі, імпорт зброї Ізраїлем залишався в основному стабільним між 2015–19 та 2020–2024 роками. У 2020–2024 роках США постачали найбільшу частку імпорту зброї в Ізраїль (66%), за ними йшли Німеччина та Італія. Ізраїль був 15-м найбільшим імпортером зброї у світі у 2020–2024 роках, опустившись із 14-го місця у 2015–19 роках.

Поставки зброї до Західної Африки різко зросли за останні 15 років, оскільки ситуація з безпекою там погіршилася. Імпорт загальної зброї західноафриканськими державами майже подвоївся (+82%) між 2010–14 та 2020–2024 роками. У 2020–2024 роках на Нігерію припадала найбільша частка (34%) імпорту зброї до Західної Африки.

Імпорт зброї державами американського континенту зріс на 13%. США були найбільшим імпортером у регіоні (на них припадало 3,1% світового імпорту зброї та 50% імпорту державами Америки).

Імпорт зброї Бразилією зріс на 77% між 2015–19 та 2020–2024 роками та становив 49% усього імпорту зброї до Південної Америки у 2020–2024 роках. Основними постачальниками до Південної Америки у 2020–2024 роках були Франція, США і Великобританія.

Північна Корея експортувала до Росії артилерію та ракети для використання в Україні. Цим обидві держави порушили санкції ООН.

Бойова авіація є основною зброєю для дальніх ударів, що імпортується державами, але інтерес до ракет великої дальності зростає. У 2020–2024 роках США постачали 45 відсотків світового експорту ракет великої дальності.