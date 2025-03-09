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Двоюрідний брат віцепрезидента США Ді Венса воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі", - Le Figaro

У січні він звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі.

Двоюрідний брат віцепрезидента США Ді Венса воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі", - Le Figaro
Нейт Венс
Фото: lefigaro.fr

Двоюрідний брат віцепрезидента США Ді Венса Нейт воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі".

Про це пише видання Le Figaro

Зазначається, що Нейт Венс 4 роки служив у морській піхоті США, після чого мешкав у Техасі та працював у нафтовій компанії. 

У березні 2022 року поїхав до Львова, бо "хотів допомогти, бо бачив, як пишеться історія". Там Нейт познайомився з британським волонтером, який шукав охочих доєднатися до лав ЗСУ, а в червні - вирушив на Донбас.

Нейт Венс воював у складі роти "Гонор".

У січні 2025 року він звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі. Каже, що Джей Ді Венс "ніколи не намагався дізнатися про його історію на передовій і розчарований його ставленням до цієї війни".

"Ді Венс - хороша людина, розумна. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він мусить подобатися електорату, і це частина політичної гри. Але те, що вони зробили з Зеленським було засідкою з абсолютною недоброчесністю. Те, що ми родичі — не означає, що я змирюся з тим, що ти сприяєш вбивству моїх товаришів", - каже Нейт Венс.

Як повідомлялося,  Джей Ді Венс наполягає на тому, аби Україна сіла за стіл переговорів для відновлення допомоги від США. 

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