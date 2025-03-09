Маск: Starlink ніколи не вимкне термінали попри те, що я не погоджуюся з політикою України

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України, незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.
"Щоб бути гранично зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", - написав він у соцмережі Х.
Маск наголосив, що без Starlink українські лінії зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.
"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету", - підкреслив він.
Раніше Маск заявив, що система Starlink є "основою української армії" і що "вся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув".
Exactly!— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025
To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.
I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!
We would never…
Польща: якщо Ілон Маск закриє для України доступ до Starlink, це спровокує “велику кризу міжнародних відносин”
- Продовження доступу України до компанії Starlink було обговорено під час зустрічей офіційних осіб США та України. Це питання знову було порушено 20 лютого під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. Відомо, що під час зустрічі Україні повідомили, що їй "загрожує неминуче припинення послуги", якщо вона не досягне угоди щодо копалин.
- Очільник SpaceX Ілон Маск заперечив цю інформацію і звинуватив Reuters у брехні.
- Президент України Зеленський заявив, що натяків від США про відключення Starlink не було, але краще бути готовим.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони працює над альтернативними системами Starlink.
- Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку після погроз Ілона Маска щодо позбалення Києва доступу до Starlink.