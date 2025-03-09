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Маск: Starlink ніколи не вимкне термінали попри те, що я не погоджуюся з політикою України

"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету". 

Маск: Starlink ніколи не вимкне термінали попри те, що я не погоджуюся з політикою України
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України, незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.

"Щоб бути гранично зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", - написав він у соцмережі Х.

Маск наголосив, що без Starlink українські лінії зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.

"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету", - підкреслив він.

Раніше Маск заявив, що система Starlink є "основою української армії" і що "вся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув".

  • Продовження доступу України до компанії Starlink було обговорено під час зустрічей офіційних осіб США та України. Це питання знову було порушено 20 лютого під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. Відомо, що під час зустрічі Україні повідомили, що їй "загрожує неминуче припинення послуги", якщо вона не досягне угоди щодо копалин.
  • Очільник SpaceX Ілон Маск заперечив цю інформацію і звинуватив Reuters у брехні.
  • Президент України Зеленський заявив, що натяків від США про відключення Starlink не було, але краще бути готовим.
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