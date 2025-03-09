Маск: Starlink ніколи не вимкне термінали попри те, що я не погоджуюся з політикою України

"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету".

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України, незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.

"Щоб бути гранично зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", - написав він у соцмережі Х.

Маск наголосив, що без Starlink українські лінії зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.

"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету", - підкреслив він.

Раніше Маск заявив, що система Starlink є "основою української армії" і що "вся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув".

Exactly!



To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.



I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!



We would never… — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Продовження доступу України до компанії Starlink було обговорено під час зустрічей офіційних осіб США та України. Це питання знову було порушено 20 лютого під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. Відомо, що під час зустрічі Україні повідомили, що їй "загрожує неминуче припинення послуги", якщо вона не досягне угоди щодо копалин.

Очільник SpaceX Ілон Маск заперечив цю інформацію і звинуватив Reuters у брехні.

Президент України Зеленський заявив, що натяків від США про відключення Starlink не було, але краще бути готовим.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони працює над альтернативними системами Starlink.