Politico: ЄС шукає альтернативу Starlink для України

Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку після погроз Ілона Маска щодо позбалення Києва доступу до Starlink.

Про це пише Politico.

Супутникові засоби зв'язку є критично важливим інструментом для України. В країні працює близько 42 000 терміналів Starlink, близько половини з яких фінансує Польща.

Речник Комісії Томас Реньє сказав, що Київ уже "висловив зацікавленість" у тому, як він може використовувати Govsatcom — об’єднану мережу існуючих національних урядових супутників ЄС — і IRIS², нову групу, яка має запрацювати лише у 2030-х роках.

"Комісія і далі контактуватиме з Україною щодо цього", – сказав Реньє.

Раніше депутат Європарламенту від французького "Відродження" Крістоф Грудлер у своєму листі повідомив виконавчому органу ЄС, що він повинен терміново "оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС може запропонувати Україні" замість Starlink.

Грюдлер заявив, що прискорення розгортання Govsatcom цього року завдяки пропуску процесу сертифікації може стати тимчасовим рішенням, поки розробляється IRIS².

Реньє наголосив, що система пропонує Україні "попередні державні послуги", не уточнивши, що це буде на практиці або як скоро вона може бути введена в експлуатацію.

Іншими варіантами є використання комерційних потужностей супутників Eutelsat, Hispasat або SES, які вже є на геостаціонарній орбіті, або системи OneWeb.