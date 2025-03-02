Науседа: ​​США і Україна повинні повернутися до переговорів разом із європейцями

Президент Литви Гітанас Науседа упевнений, що США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями.
Про це він написав у соціальній мережі Х за підсумками розмови з прем'єром Великої Британії.
Науседа також зазначив, що безпека східного флангу НАТО є пріоритетом.
"Провів важливу дискусію з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими балтійськими лідерами... Ми не повинні шкодувати зусиль для підтримки міцного трансатлантичного зв'язку. США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями. Безпека східного флангу НАТО є пріоритетом", - написав він.
Президент Литви також додав, що європейське примушення до миру - це можливий елемент гарантій безпеки для України.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Європа обов’язково має бути за столом переговорів про завершення війни в Україні, і тому важливо визначити спеціального представника.
- 14 лютого Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Естонія підтвердили свою підтримку України та закликали дати їй можливість перемогти увійні з Росією і забезпечити справедливий та тривалий мир. У спільній заяві вони наголосили, що Україна і Європа повинні бути залучені до будь-яких переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру.
- Президент Фінляндії говорив, що Європі потрібен спеціальний посланник в Україні, щоб гарантувати значущу роль ЄС у будь-яких перемовинах про мирний процес. Його позицію підтримав хорватський прем'єр.
- Китай також вважає, що Європа повинна брати участь у переговорах щодо України.
- Раніше спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що США не бачать представників ЄС на мирних переговорах щодо України.