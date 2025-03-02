Науседа: ​​США і Україна повинні повернутися до переговорів разом із європейцями

Президент Литви Гітанас Науседа упевнений, що США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями.

Про це він написав у соціальній мережі Х за підсумками розмови з прем'єром Великої Британії.

Науседа також зазначив, що безпека східного флангу НАТО є пріоритетом.

"Провів важливу дискусію з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими балтійськими лідерами... Ми не повинні шкодувати зусиль для підтримки міцного трансатлантичного зв'язку. США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями. Безпека східного флангу НАТО є пріоритетом", - написав він.

Президент Литви також додав, що європейське примушення до миру - це можливий елемент гарантій безпеки для України.