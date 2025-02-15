Спецпредставник Келлог: США не бачать представників ЄС на мирних переговорах щодо України

«Згадайте Мінськ-2 – там було купа європейських лідерів, і вони жахливо провалилися», – пояснив представник США.

Україна буде і має бути учасником мирних переговорів. Але європейську сторону Вашингтон у цьому процесі не бачить.

На цьому наголосив спецпредставник США із питань Росії та України Кіт Келлог, передає «Європейська правда».

«Від США ніколи не звучало, що українці мають бути виключені з дискусії», – сказав Келлог і нагадав, що Дональд Трамп неодноразово говорив про залученість України до мирних переговорів.

Спецпредставник при цьому не згадав про участь представників інших європейських держав. Келлог уточнив, що не виступає проти залучення представників Європи, але є «реалістом» і не вважає за необхідне долучати переговорів тих, хто є «частиною проблеми».

«Згадайте Мінськ-2 – там було купа європейських лідерів, і вони жахливо провалилися», – пояснив представник США.