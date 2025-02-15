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​Французький міністр Барро: ніхто не може Європі нав’язати свою модель свободи слова

"Коли ви впевнені у собі та своїх цінностях, ви не відчуваєте загрози з боку критики", - вважає глава МЗС Франції.

​Французький міністр Барро: ніхто не може Європі нав’язати свою модель свободи слова
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував закид віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо нібито обмеження свободи слова у Європі.

У своєму дописі в соцмережі Х Барро наголосив, що свобода слова гарантована в Європі і ніхто не може нав’язувати континенті свою модель цієї свободи.

«Сьогодні в Мюнхені я підтверджую три принципи:1. У Європі гарантується свобода слова;2. Коли ви впевнені у собі та своїх цінностях, ви не відчуваєте загрози з боку критики;3. Ніхто не повинен приймати нашу модель, але ніхто не може нав'язати нам свою», - написав французький міністр.

  • Венс, як відомо, негативно відгукнувся про закриття соцмереж, антифеміністичні коментарі і мізогінію, засудження християнського активіста в Швеції, вирок для чоловіка, який молився біля абортарію у Великій Британії та інші рішення щодо заборон на молитви. 
  • Віцепрезидент США вважає, що Європа має реагувати на виклики. Зокрема, підвищувати витрати на оборону.
  • Після цього виступу низка лідерів ЄС виступила із заявами-відповідями на ці звинувачення Венса.
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