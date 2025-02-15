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"Укроборонпром" створює спільне підприємство з французькою групою Thales International SAS

На підприємстві будуть створювати передові технологічні рішення.

"Укроборонпром" створює спільне підприємство з французькою групою Thales International SAS
Фото: "Укроборонпром"

На полях Мюнхенської безпекової конференції представники "Укроборонпрому" підписали угоду із французькою компанією "Thales International SAS" про розбудову спільного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що новостворене підприємство спеціалізуватиметься на створенні передових технологічних рішень для підсилення ППО, радарів, засобів РЕБ, тактичного звʼязку й оптико-електронних систем.

Гендиректор "Укроборонпрому" Олег Гуляк зазначає, що угода про партнерство дозволить "щільніше закрити українське небо від російських загроз" та дасть досвід зброярам України в роботі з "найсучаснішими" технологіями.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін відзначив, що українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales International SAS.

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