Норвегія має намір продовжити фінансувати українське оборонне виробництво

Україна вже має ліцензію від норвезько-фінської компанії Nammo на виробництво снарядів калібру 155 мм, і компанія розширює свою діяльність.

Норвегія хоче продовжити фінансувати українське оборонне виробництво у межах «данської моделі».

Про це повідомив очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком.

«Під час зустрічі ми обговорили співробітництво на рівні оборонних галузей. Зокрема, в напрямку морських дронів та далекобійної зброї. Будемо раді поділитися з партнерами цим досвідом. Україна вже має ліцензію від норвезько-фінської компанії Nammo на виробництво снарядів калібру 155 мм. Наразі компанія активно розширюється, тож будемо раді тіснішій співпраці з українською оборонкою», - зазначив Сметанін.

Також партнери мають намір підсилювати українську оборонку.

На зустрічі делегації норвезького оборонного відомства з українським Міністерством оборони говорили про поглиблення співпраці у проєктах спільного виробництва боєприпасів для артилерійських систем. Окрему увагу приділили розробці та виробництву удосконалених засобів протиповітряної та протиракетної оборони.