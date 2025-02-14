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Норвегія має намір продовжити фінансувати українське оборонне виробництво

Україна вже має ліцензію від норвезько-фінської компанії Nammo на виробництво снарядів калібру 155 мм, і компанія розширює свою діяльність.

Норвегія має намір продовжити фінансувати українське оборонне виробництво
українська і норвезька делегації на переговорах
Фото: Telegram/Герман Сметанін

Норвегія хоче продовжити фінансувати українське оборонне виробництво у межах «данської моделі».

Про це повідомив очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком.

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«Під час зустрічі ми обговорили співробітництво на рівні оборонних галузей. Зокрема, в напрямку морських дронів та далекобійної зброї. Будемо раді поділитися з партнерами цим досвідом. Україна вже має ліцензію від норвезько-фінської компанії Nammo на виробництво снарядів калібру 155 мм. Наразі компанія активно розширюється, тож будемо раді тіснішій співпраці з українською оборонкою», - зазначив Сметанін.

Також партнери мають намір підсилювати українську оборонку.

На зустрічі делегації норвезького оборонного відомства з українським Міністерством оборони говорили про поглиблення співпраці у проєктах спільного виробництва боєприпасів для артилерійських систем. Окрему увагу приділили розробці та виробництву удосконалених засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

  • Напередодні Норвегія виділила близько 1,2 мільярда крон (107 млн доларів) на протиповітряну оборону України.
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