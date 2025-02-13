Персоналізовані пропозиції та експансія ринку - підсумки COMFY у 2024 році

Один з найбільших ритейлерів побутової техніки та електроніки України COMFY підсумував роботу за 2024 рік. Компанія досягла рекордних показників у бізнесі, отримала численні нагороди, а також посилила свою роль як соціально відповідального бізнесу.

2024 рік — рік ефективності та рекордів

2024 рік став для COMFY часом викликів, змін і нових звершень. Серед ключових досягнень у підсумку 2024 року:

$1 млрд продажів — рекордний результат за всю історію компанії;

2 млрд ₴ сплачених податків і зборів — вдвічі більше, ніж торік;

28.6 млн ₴ на підтримку Сил оборони та благодійність.

За цими показниками стоїть велика кількість операційних покращень, зростання частки онлайн-продажів та персоналізовані пропозиції для клієнтів.

Розвиток і трансформація

У 2024 році COMFY підтвердив своє звання #НАМБЕРВАН і продовжив активно розвивати свою присутність на українському ринку. Компанія відкрила 8 нових магазинів побутової техніки у стратегічно важливих регіонах — від Західних до Південно-Східних областей. Така географічна експансія дозволила стати ближчими до клієнтів у кожному куточку країни.

Окрім розширення, COMFY реалізувала масштабну програму оновлення наявних магазинів. Всі торгові точки було зроблено відповідними новим стандартам і концепціям, що враховують актуальні потреби й очікування споживачів. Особливу увагу було приділено зонам видачі інтернет-замовлень, адже цей напрямок демонстрував стрімке зростання.

Про успішність омніканальної стратегії COMFY свідчать показники онлайн-продажів. У 2024 році їхня частка перевищила 30% від загального обсягу, що дозволило компанії посісти 2 місце серед лідерів галузі в українському e-commerce за версією Forbes. Цей результат став можливим завдяки розвитку сайту і мобільного застосунку COMFY, розширенню асортименту, впровадженню нових сервісів і підходів до комунікації з клієнтами.

Аналізуючи досвід 2024 року, можна сказати, що COMFY вдалося знайти баланс між офлайн ритейлом та електронною комерцією. Компанія створила унікальну екосистему, в якій клієнт може вибрати найзручніший для себе формат взаємодії, отримати однаково якісний сервіс і підтримку незалежно від каналу продажів. Така модель не лише відповідає світовим трендам, а й дозволяє COMFY бути гнучкими, адаптивними і стійкими в умовах динамічного ринку.

Роль COMFY як роботодавця

У 2024 році COMFY створив майже півтисячі робочих місць по всій країні. Компанія увійшла до Рейтингу 50 кращих роботодавців України за оцінками видання NV і рекрутингової компанії Odgers Berndtson Ukraine.

Окрім цього, COMFY у партнерстві з освітньою платформою Prometheus запустив програму перекваліфікації «Менеджер з маркетингу» для українців, які втратили роботу внаслідок війни. 500 учасників отримали нові знання та навички, що допоможуть їм у працевлаштуванні.

Досвід COMFY у 2024 році довів, що інвестиції в людей — найкраща стратегія для забезпечення сталого розвитку бізнесу.

Стратегія соціальної відповідальності

Від початку повномасштабного вторгнення COMFY перерахував на потреби Сил оборони понад 160 мільйонів гривень. У 2024 році COMFY продовжив підтримку війська. 28.6 мільйона гривень було направлено на забезпечення українських військових необхідним обладнанням, спорядженням і засобами захисту.

Компанія також підтримала низку соціальних ініціатив:

задонатила 3 млн на відбудову лікарні Охматдит;

передала 16 комплектів побутової техніки для постраждалих внаслідок обстрілу житлового будинку в Царичанці.

Визнання досягнень і високих стандартів сервісу

Досягнення та інновації COMFY у 2024 році були відзначені профільною спільнотою та авторитетними експертами ринку побутової техніки та електроніки. Компанія здобула низку престижних нагород і премій, які підтверджують лідерство:

звання «Ритейлер року» у сегменті техніки та електроніки за результатами RAU Awards;

нагорода Effie Awards Ukraine 2024 за найкращу маркетингову команду;

перемога у номінації «Контакт-центр року» на щорічній премії DZWINNER;

відзнака European Contact Centre & Customer Service Awards.

Справжнім тріумфом для компанії стала участь у першій Всеукраїнській Премії з клієнтського досвіду UKRAINIAN CX EXCELLENCE 2024. COMFY здобув одразу 6 нагород у різних номінаціях, довівши свою майстерність та інноваційність в усіх точках контакту з клієнтом — від контакт-центру до онлайн-платформ.

Крім того, За результатами незалежного клієнтського голосування компанія була обрана Lovemark-компанією 2024 року в галузі «Техніка та електроніка».

У підсумку

2024 рік став для COMFY часом пошуку нових можливостей, розвитку бізнесу та зміцненням взаємодії з покупцями. Рекордні бізнес-результати, підтримка країни та суспільства, визнання професійних досягнень — все це щоденна робота та відданість своїй справі кожного члена команди COMFY.

Попереду — нові цілі та звершення. COMFY дякує клієнтам за довіру, партнерам — за підтримку, а суспільству — за віру в нашу країну.