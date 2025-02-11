Курс Netpeak Group з ШІ отримав премію Diia.City Awards

Безоплатний курс «Від початківця до експерта в ШІ», розроблений Netpeak Group за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України, відзначений у номінації «Соціальна відповідальність» премії Diia.City Awards. Курс став частиною стратегії Мінцифри до 2030 року — вивести Україну в топ 3 світових лідерів у розробці та впровадженні рішень на основі штучного інтелекту.

З моменту запуску 10 вересня 2024 року курс залучив 41 855 студентів.

«Штучний інтелект не замінить людину, але спеціаліст зі знанням ШІ-інструментів замінить того, хто їх не використовує. Саме тому ми відкрили курс для всіх українців. Наша мета – допомогти їм не лише опанувати ШІ, але й розширити кар'єрні можливості», – наголошує Сергій Саута, CAIO Netpeak Group.

Курс став доступним для учасників із 72 країн світу, а завдяки безкоштовному та дистанційному формату студенти з усієї України отримали можливість підвищити свою кваліфікацію. 51% учасників – жінки, що сприяє зменшенню гендерного розриву в tech-освіті.

Курс охоплює 64 уроки, присвячених основам роботи зі штучним інтелектом, виконання рутинних робочих та творчих завдань, створення ШІ-помічників, ШІ-агентів та асистентів, а також донавчанню (файнтюнінгу) ШІ.

Команда курсу регулярно стежить за оновленнями ШІ-інструментів та актуалізує контент .

Щоб розпочати навчання, потрібно пройти тест у Telegram-боті, який визначить початковий рівень знань, після чого буде надіслано посилання на курс і рекомендації, з якого модуля починати навчання. Детальніше про курс читайте на сайті.

Довідка:

Курс створено завдяки спільним зусиллям компаній кар’єрного розвитку в digital Choice31, хмарної навчальної платформи AcademyOcean та IT-рекрутингової агенції Netpeak Talent, що входять до групи IT-компаній Netpeak Group. Ціль курсу — допомогти українцям опанувати нові навички та стати більш конкурентоспроможними на ринку праці.