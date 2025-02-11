На користь Міноборони із підприємства стягнули 217 млн гривень

Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов Офісу Генерального прокурора та стягнув із комерційного товариства на користь Міноборони понад 217 млн грн.

Про це повідомили у Генпрокуратурі.

У 2022 році між оборонним відомством і приватним постачальником уклали сім договорів на постачання для державних потреб пально-мастильних матеріалів для техніки спеціального призначення для забезпечення потреб Збройних Сил України, якими передбачалася сплата податку на додану вартість.

Проте податковим законодавством передбачено, що пально-мастильні матеріали для забезпечення національної безпеки та оборони у період воєнного стану оподатковуються за нульовою ставкою такого податку. Тому гроші міністерство перерахувало безпідставно.

"Прокурор в інтересах держави в особі Міноборони пред’явив до суду позовну заяву про стягнення з комерційного постачальника понад 217 млн грн, сплачених як ПДВ за цими угодами, а також коштів за користування ними", – зазначили у прокуратурі.

Північний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокурора, дійшов висновку про безпідставність сплати цих коштів з державного бюджету комерційному товариству.