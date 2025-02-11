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На користь Міноборони із підприємства стягнули 217 млн гривень

Міністерству повернули гроші, які сплатили як ПДВ.

На користь Міноборони із підприємства стягнули 217 млн гривень
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов Офісу Генерального прокурора та стягнув із комерційного товариства на користь Міноборони понад 217 млн грн.

Про це повідомили у Генпрокуратурі. 

У 2022 році між оборонним відомством і приватним постачальником уклали сім договорів на постачання для державних потреб пально-мастильних матеріалів для техніки спеціального призначення для забезпечення потреб Збройних Сил України, якими передбачалася сплата податку на додану вартість.

Проте податковим законодавством передбачено, що пально-мастильні матеріали для забезпечення національної безпеки та оборони у період воєнного стану оподатковуються за нульовою ставкою такого податку. Тому гроші міністерство перерахувало безпідставно.

"Прокурор в інтересах держави в особі Міноборони пред’явив до суду позовну заяву про стягнення з комерційного постачальника понад 217 млн грн, сплачених як ПДВ за цими угодами, а також коштів за користування ними", – зазначили у прокуратурі.

Північний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокурора, дійшов висновку про безпідставність сплати цих коштів з державного бюджету комерційному товариству.

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