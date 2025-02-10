Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні дрони Baton

Вони можуть наздоганяти та уражати ворожі цілі на великій швидкості.

Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні дрони Baton
дрон Baton
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотні авіаційні комплекси BATON вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Дрони BATON виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах. Безпілотники базуються на рамах різних розмірів. 

"«Бойові пташки» цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості", - зазначили в Міноборони.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів про новий проєкт "Лінія дронів", який має посилити бригади і масштабувати досвід ефективного знищення ворога.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies