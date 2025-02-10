Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні дрони Baton

Вони можуть наздоганяти та уражати ворожі цілі на великій швидкості.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотні авіаційні комплекси BATON вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Дрони BATON виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах. Безпілотники базуються на рамах різних розмірів.

"«Бойові пташки» цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості", - зазначили в Міноборони.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів про новий проєкт "Лінія дронів", який має посилити бригади і масштабувати досвід ефективного знищення ворога.