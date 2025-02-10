На російських мінах підірвалися двоє мешканців Херсонщини

Один з чоловіків наїхав мопедом на протипіхотну міну "пелюстку".

У Херсонській області двоє чоловіків підірвалися на російських мінах. Випадки сталися у селищі Велетенське та селі Стійке.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Учора вранці через детонацію російської вибухівки у Велетенському постраждав 60-річний місцевий житель. Чоловік мопедом наїхав на ворожу протипіхотну міну "пелюстка". Він дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Ще один 51-річний чоловік підірвався на міні у лісосмузі в селі Стійке. Внаслідок детонації чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення рук, ніг, обличчя та живота.

Його стан оцінюють як середньої тяжкості.