Затримали диякона УПЦ (МП) та психотерапевта, які шпигували за оборонцями Харкова

Служба безпеки затримала у Харкові двох агентів-шпигунів ФСБ. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії УПЦ (МП).

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Зловмисники намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Також вони збирали персональні дані українських захисників та маршрути пересування в обласному центрі. Крім цього, лікар одного з харківських медзакладів виправдовував збройну агресію РФ, висловлюючи зневажливе ставлення до українців та розповідаючи про необхідність "освобождения" територій нашої держави.

Щоб отримати розвіддані, лікар "втемну" використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань на фронті.

Психотерапевта декілька років тому був завербував представник російської спецслужби. Певний час він перебував у статусі "сплячого агента" ФСБ. Навесні 2024 року російська спецслужба дистанційно "активувала" його для здійснення підривної діяльності у Харкові.

Медпрацівник взяв "у помічники" свого близького товариша – диякона Харківської єпархії УПЦ (МП), який також приховано вивідував дані про оборонців у прихожан, а потім передавав лікарю.

Фото: СБУ Один із затриманих ворожих агентів

Психотерапевт готував загальний «звіт», який і надсилав безпосередньому куратору з РФ. Для комунікації з ФСБ агент використовував окремий телефон та сім-карту, яку ховав у поштовій скриньці в під’їзді свого будинку.Утім, такі заходи конспірації їм не допомогли. Служба безпеки задокументувала злочини обох фігурантів і затримала їх за місцями проживання.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з фсб.Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.