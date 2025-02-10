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Затримали диякона УПЦ (МП) та психотерапевта, які шпигували за оборонцями Харкова

Психотерапевт "втемну" використовував своїх пацієнтів, випитуючи потрібну інформацію.

Затримали диякона УПЦ (МП) та психотерапевта, які шпигували за оборонцями Харкова
Один із затриманих російських агентів
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Харкові двох агентів-шпигунів ФСБ. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії УПЦ (МП).

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора. 

Зловмисники намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Також вони збирали персональні дані українських захисників та маршрути пересування в обласному центрі. Крім цього, лікар одного з харківських медзакладів виправдовував збройну агресію РФ, висловлюючи зневажливе ставлення до українців та розповідаючи про необхідність "освобождения" територій нашої держави. 

Щоб отримати розвіддані, лікар "втемну" використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань на фронті.

Психотерапевта декілька років тому був завербував представник російської спецслужби. Певний час він перебував у статусі "сплячого агента" ФСБ. Навесні 2024 року російська спецслужба дистанційно "активувала" його для здійснення підривної діяльності у Харкові.

Медпрацівник взяв "у помічники" свого близького товариша – диякона Харківської єпархії УПЦ (МП), який також приховано вивідував дані про оборонців у прихожан, а потім передавав лікарю.

Один із затриманих ворожих агентів
Фото: СБУ
Один із затриманих ворожих агентів

Психотерапевт готував загальний «звіт», який і надсилав безпосередньому куратору з РФ. Для комунікації з ФСБ агент використовував окремий телефон та сім-карту, яку ховав у поштовій скриньці в під’їзді свого будинку.Утім, такі заходи конспірації їм не допомогли. Служба безпеки задокументувала злочини обох фігурантів і затримала їх за місцями проживання.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з фсб.Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • На Херсонщині судитимуть священнослужителя УПЦ (МП), який виправдовував агресію РФ та пропагував ідеї "руского міра".
  • 5 років тюрми отримав настоятель храму УПЦ (МП), який вихваляв Путіна та очікував на захоплення Вінниччини.
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