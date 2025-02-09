The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію

У квітні 2021 року він ініціював антитерористичні навчання на Херсонщині, які використав для виявлення слабких місць в обороні України.

Британське видання The Times опублікувало розслідування про роботу на ФСБ Росії колишнього керівника кримського управління Служби безпеки Олега Кулініча.

Про це LB.ua повідомили джерела в спецслужбі.

У матеріалі йдеться, що Служба безпеки України отримала доступ до масиву документів вилучених з комп’ютера в офісі російських спецслужб у Москві, а також - під час обшуку квартири шпигуна у Києві. Серед іншого там є фото та відео, де Кулініч відпочиває за кордоном разом із куратором мережі російських шпигунів в Україні Володимиром Сівковичем, а також - їхня переписка.

Документи підтверджують, що Кулініч мав доступ до критично важливих секретних даних про обороноздатність країни, а тому був найціннішим агентом для ФСБ. На своїй посаді у 2020-2021 роках він фактично знищив контррозвідувальну діяльність у Криму.

"У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, які використав для виявлення слабких місць в обороні України. У перші години вторгнення він блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ про реальну ситуацію в регіоні, навіть більше - відібрав зброю у співробітників СБУ", - йдеться у матеріалі.

The Sunday Times також описало деталі співпраці Кулініча із американським адвокатом Маркусом Коеном у 2018-2019 роках, зокрема щодо участі в кампанії нинішнього президента Володимира Зеленського.



Видання наводить деталі справи Кулініча на основі низки повідомлень, наданих американським джерелом, документів, вилучених з комп’ютера в Москві, розмов із колишніми посадовцями адміністрації Зеленського, звітів про лобіювання, поданих до Міністерства юстиції США, та інформації, оприлюдненої під час судового розгляду справи про державну зраду. Зазначається, що Кулініч разом із ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем у 2018 році зустрічалися з американським адвокатом Коеном, який передав їм звіт про перевірку тодішнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

У 2019 році Сівкович заплатив американському адвокату щонайменше 300 000 доларів, згідно з розвідданими, які згодом зібрала СБУ і підтвердили адвокати Кулініча. Коен не відповів на прохання прокоментувати ці звинувачення. Адвокати Кулініча і Сівковича підтвердили факт зустрічей, але стверджують, що вони просто співпрацювали з американськими правоохоронцями, щоб допомогти їм розслідувати корупцію.