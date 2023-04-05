СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії

Фото: ДБР

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань опублікували перехоплення розмов колишнього очільника ГУ СБУ в АР Крим Олега Кулініча та його куратора – ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича.

Розмови входять до матеріалів провадження, яке завершило ДБР. Розробкою Кулініча та спецоперацією з затримання займався Василь Малюк – нинішній очільник СБУ.

"Служба безпеки провела безпрецедентну філігранна розробку і подальшу реалізацію, здійснила агентурно-технічне проникнення до лав фсб. Ми здобули всі файли, в яких Кулініч доповідав у Москву інформацію, в тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій країні, в Службі, про намагання впливати на різноманітні процеси", – цитує Малюка пресслужба СБУ.

Під час слідства правоохоронці встановили, що Кулініч отримав у ФСБ оперативний псевдонім "Котигорошко". Його діяльність курував так званий політичний офіс у Москві, який організували за завданням ФСБ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.

"Кулініч виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, розстановки «своїх людей» у різні державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до державної зради", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Основним завданням московського офісу був збір інформації і робота по Україні. В офісі присутні кадрові співробітники 5-ої служби ФСБ рф. Вони у повній співпраці з Сівковичем взаємодіяли з Кулінічем. Після того, як він передавав інформацію, вони доповідали в ФСБ.

У ДБР зазначили, що Кулініч знав про плани Росії напасти з території окупованого Криму, але умисно приховав це від керівництва і "заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до ЦУ СБУ".

У перші години повномасштабного вторгнення він блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку у регіоні, не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету, надав вказівку особовому складу покинути місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не працювали в СБУ.

Окрім цього, він сам покинув місце постійної дислокації та вже 24 лютого виїхав до Києва. На одній із квартир, де мешкав Олег Кулініч, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.

Олега Кулініча затримали в липні 2022 року під час спецоперації СБУ і ДБР. Він підозрюється у державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу України), створенні злочинної організації (ст. 255), самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану (ст. 407), заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні (ст. 410 та 263). Кулініча звільнили з посади за кілька місяців до затримання, але вже після початку повномасштабної війни – в березні 2022.

Сівкович, за даними СБУ, разом із Клюєвим відповідальні за відправку в Україну агентів російських спецслужб. Саме вони створили "офіс" із працівниками ФСБ.