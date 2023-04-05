За останні дні снайперські пари Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил знищили більше десяти окупантів в районі Бахмута.

Про це ССО повідомляє у Facebook.

“Вночі робота кипить”, – розповідає снайпер Сил спеціальних операцій ЗС України про полювання на ворога.

В нічну пору доби ворог намагається просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на зазначеному напрямку. Наші воїни постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила близько 176 240 військових. Учора Збройні сили ліквідували близько 550 росіян і багато військової техніки ворога.