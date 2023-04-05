За добу окупанти вбили чотирьох людей на Донеччині

За минулу добу внаслідок збройної агресії армії РФ загинули чотири мирних жителя у Донецькій області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 4 квітня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: трьох – в Ласточкиному та одного – у Красногорівці”, – йдеться у повідомленні.

Ще 11 людей в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті.