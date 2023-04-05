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За добу окупанти вбили чотирьох людей на Донеччині

Поранення отримали одинадцять цивільних.

За добу окупанти вбили чотирьох людей на Донеччині
Ілюстративне фото
Фото: Анатолій Штефан у Telegram

За минулу добу внаслідок збройної агресії армії РФ загинули чотири мирних жителя у Донецькій області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 4 квітня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: трьох – в Ласточкиному та одного – у Красногорівці”, – йдеться у повідомленні.

Ще 11 людей в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Нагадаємо, на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті. 

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