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НАТО не планує розміщувати бойові групи у Фінляндії

Альянс створив вісім багатонаціональних бойових груп на випадок нападу РФ.

НАТО не планує розміщувати бойові групи у Фінляндії
Фото: EPA/UPG

Оскільки Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу, верховний командувач НАТО тепер може використовувати країну у своїх військових планах.

Про це пише Bloomberg.

Але, враховуючи широкі можливості Фінляндії та практику захисту власної території, малоймовірно, що Альянс відтворить оборонні структури на решті східного флангу, розмістивши бойові групи союзників у країні, повідомили виданню джерела.

НАТО вже створило вісім багатонаціональних бойових груп у Польщі та країнах Балтії, а нещодавно в Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії на випадок нападу Росії.

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Нагадаємо, вчора Фінляндія офіційно стала членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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