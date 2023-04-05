Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

З початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила близько 176 240 військових. Учора Збройні сили ліквідували близько 550 росіян і багато військової техніки ворога.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 629 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 005 (+6) од,

артилерійських систем – 2 707 (+10) од,

РСЗВ – 532 (+4) од,

засоби ППО ‒ 280 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 299 (+1).

Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 60 атак противника.