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Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Фото: ГУР МОУ

З початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила близько 176 240 військових. Учора Збройні сили ліквідували близько 550 росіян і багато військової техніки ворога.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 629 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 005 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 707 (+10) од,
  • РСЗВ – 532 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 280 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 299 (+1).

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Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 60 атак противника. 

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