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Фінляндія офіційно стала членом НАТО

Країна стала вже 31-ю державою-членом організації.

Фінляндія офіційно стала членом НАТО
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Фінляндія офіційно стала членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

“Фінляндія тепер у НАТО! Щиро вітаю! Відсьогодні до складу альянсу входить 31 країна”, - написав Моравецький. 

Він зазначив, що сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, регіону та всього світу.

Нагадаємо, 1 квітня турецький президент Реджеп Ердоган затвердив рішення парламенту щодо ратифікації членства Фінляндії в Північноатлантичному альянсі.

Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Туреччина виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини. Але додав, що є деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, Швеція не може виконати.

До слова, 4 квітня – річниця заснування НАТО. Цього дня у 1949 році в Вашингтоні представники 12 країн – США, Британії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембурга, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії – підписали Північноатлантичний пакт про військово-політичний союз.

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