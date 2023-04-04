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США заявили про ліквідацію високопоставленого лідера "Ісламської держави" в Сирії

Американські військові кажуть, що це стало останнім ударом по угрупованню, яке колись наводило страх на Близький Схід.

США заявили про ліквідацію високопоставленого лідера "Ісламської держави" в Сирії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що провело військову операцію, у результаті якої в понеділок, 3 квітня, у Сирії був вбитий високопоставлений лідер "Ісламської держави".

Про це повідомляє Reuters. 

Халід Айдд Ахмад аль-Джабурі (Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri) відповідав за планування атак "Ісламської держави" в Європі та розробив керівну структуру групи.

Ісламська держава контролювала частини Іраку та Сирії на піку свого впливу в 2014 році, перш ніж програти в обох країнах. Згідно з лютневим звітом ООН, група нараховує від 5000 до 7000 членів і прихильників, розкиданих між Сирією та Іраком, приблизно половина з яких - бойовики.

За даними CENTCOM, цивільне населення не постраждало під час цього удару. При цьому угруповання «продовжує становити загрозу для регіону та за його межами».

"Хоча і меншою мірою, група залишається здатною проводити операції в регіоні і має бажання завдати ударів за межами Близького Сходу", - йдеться в заяві. 

При цьому, як зазначається, смерть аль-Джабурі тимчасово порушить здатність угруповання планувати зовнішні атаки.

У звіті ООН говориться, що загроза міжнародному миру та безпеці з боку Ісламської держави та її філій була високою у другій половині 2022 року та зросла в зонах конфлікту та навколо них, де присутнє це угрупування.

Нагадаємо, в кінці січня американські військові вбили у Сомалі високопосадовця “Ісламської держави”. Ціллю операції був Білал аль-Судані – фінансовий посередник терористичної організації.

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