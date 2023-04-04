Суд пред'явить сьогодні обвинувачення Дональду Трампу

Після цього експрезидент США планує повернутися до Флориди і виступити там з промовою.

Суд у Нью-Йорку пред'явить сьогодні о 14:15 за місцевим часом обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу.

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на представника суду.

Після цього планується, що окружний прокурор Елвін Бреґґ дасть пресконференцію, а Трамп збирається повернутися до Флориди і ввечері того ж дня виступити з промовою зі своєї резиденції у Мар-а-Лаго.

Як пише Reuters, Трамп вже прилетів до Нью-Йорка на своєму приватному літаку.

Адвокати Трампа у понеділок закликали суддю не дозволяти відеозйомку, фотозйомку та радіотрансляцію обвинувачення. У листі до суду вони виступили проти трансляції судового процесу, заявивши, що це “поглибить і без того майже циркову атмосферу навколо цієї справи” і “зменшить як гідність, так і пристойність − і процедури розгляду, і зали суду”.

Очікувалося, що суддя Хуан Мерчан вирішить це питання у понеділок.

Зазначимо, для посилення своєї юридичної команди Трамп додатково найняв відомого адвоката у кримінальних справах та колишнього федерального прокурора Тодда Бланша.

Поліція Нью-Йорка минулими вихідними почала зводити загороджувальні споруди біля вежі Трампа та будівлі Мангеттенського кримінального суду. Там у вівторок очікуються демонстрації як прихильників, так і противників колишнього президента.

У понеділок мер Нью-Йорка, демократ Ерік Адамс заявив, що серйозної загрози безпеці у місті немає.

Нагадаємо, минулого тижня Велике журі присяжних Мангеттена висунуло обвинувачення Дональду Трампу після розслідування справи про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс. При цьому кошти взяли з передвиборчого фонду Трампа, і, ймовірно, внески до нього теж робили незаконно. Трамп став першим колишнім президентом США, якому висунули кримінальні обвинувачення.

CNN з посиланням на джерела повідомило, що колишньому президенту США Дональду Трампу висунуто понад 30 пунктів обвинувачень, пов’язаних із бізнес-шахрайством.