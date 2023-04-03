Росія призупиняє сплату внесків у Парламентську асамблею ОБСЄ

Країна-агресор пояснила це тим, що їй "не дають працювати".

Росія не буде платити внески у Парламентську асамблею ОБСЄ за 2023 рік.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби російської Держдуми в соцмережах.

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін повідомив, що за цей рік перезарахують виплати з 2022-го. Він додав, що РФ "не буде платити за те, в чому не брала участь".

Крім цього, Володін "пригрозив" вимагати повернення попередньо сплачених внесків, якщо росіянам "не дадуть працювати і в цьому році".

Нагадаємо, на сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ в Австрії латвійський депутат, керівник парламентського комітету закордонних справ Ріхардc Колс відправив делегацію РФ услід за російським кораблем.

До цього Гельсінська комісія закликала Австрію не видавати візи росіянам, які їдуть на засідання ОБСЄ.