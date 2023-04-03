Виправдовував російську агресію і працював на Кремль: СБУ повідомила про підозру блогеру

Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.
Перебуваючи на території країни-агресора, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб, повідомляє у Telegram СБУ.
Згідно з повідомленням, зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова.
Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури України.
Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в Ютуб, Рутуб і Телеграм, які нараховують кілька мільйонів підписників.
Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).
Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, на Волині судитимуть адміна телеграм-каналу, який писав про місця вручення повісток.