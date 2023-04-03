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Виправдовував російську агресію і працював на Кремль: СБУ повідомила про підозру блогеру

Зараз фігурант перебуває на території РФ.

Виправдовував російську агресію і працював на Кремль: СБУ повідомила про підозру блогеру

Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Перебуваючи на території країни-агресора, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб, повідомляє у Telegram СБУ.

Згідно з повідомленням, зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова.

Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури України.

Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в Ютуб, Рутуб і Телеграм, які нараховують кілька мільйонів підписників.

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Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Волині судитимуть адміна телеграм-каналу, який писав про місця вручення повісток.

 

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