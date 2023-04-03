Піймали зловмисника "на гарячому", коли отримував три тисячі доларів.

Правоохоронці затримали "на гарячому" завідувача київського медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факт отримання трьох тисяч доларів. Під час обшуків кабінету й помешкання затриманого вилучили майже $90 тисяч.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

"Керівник консультативного-діагностичного центру обіцяв бажаючим організувати проходження медичної комісії, за результатом якої буде видана довідка щодо непридатності до військової служби. Так, ми зібрали докази протиправної діяльності киянина, 1962 року народження, та під час отримання «винагороди» затримали його", – розповів начальник відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Євгеній Бишевич.

Також правоохоронці вилучили довідки про непридатність до військової служби інших осіб та чорнові записи.

Зловмиснику інкримінують порушення ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Хабарнику загрожує до десяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Донеччині працівники ДБР затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорська і посередника-правоохоронця, які вимагали хабар у призовника за зняття його з військового обліку. А в Києві викрили підпільну "типографію", де друкували довідки про непридатність до військової служби.