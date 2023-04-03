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​Росіяни обстріляли медичний заклад у Херсоні

Прямого влучання у будівлю лікарні не було, люди не постраждали.

​Росіяни обстріляли медичний заклад у Херсоні
Фото: Херсонська ОВА у Telegram

Сьогодні після обіду російські військові вкотре обстріляли медичний заклад у Херсоні. Є пошкодження будівлі лікарні, люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Пообіді російська армія обстріляла медзаклад у Херсоні. Більше двух десятків вікон без скла, також пошкоджений паркан навколо лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Наразі у закладі лікуються понад дві сотні пацієнтів та працюють 100 фахівців.

“На щастя, не було прямого влучання у будівлю, де перебувають люди, тому постраждалих немає”, – зазначили в ОВА.

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Нагадаємо, 1 квітня війська РФ обстріляли з артилерії Херсон і село Козацьке. Внаслідок атаки загинула людина. 

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