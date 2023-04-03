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USAID надало Україні допомогу у зимовий період на 400 млн доларів

Мова йде про обладнання для ремонту об’єктів енергетики, електрогенератори, підтримку пунктів обігріву, гуманітарні вантажі тощо.

USAID надало Україні допомогу у зимовий період на 400 млн доларів
Фото: root-nation.com

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні підтримку у зимовий період вартістю 400 млн доларів.

Про це йдеться у пресрелізі USAID.

Згідно з повідомленням, ця підтримка допомогла протягом зими забезпечити українцям доступ до тепла, гарячої води, електрики, медичних послуг, основних предметів побуту і продуктів харчування.

“Цієї зими Путін намагався зруйнувати енергетичну інфраструктуру України, щоб зламати волю українського народу, але українці вистояли, а США стояли пліч-о-пліч із ними у цей складний час. По лінії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), уряд США надав Україні допомогу у зимовий період вартістю 400 млн доларів”, – зазначили у USAID.

Йдеться про обладнання для ремонту об’єктів енергетики, електрогенератори, підтримку пунктів обігріву, гуманітарні вантажі тощо.

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Раніше повідомлялося, що USAID надало Україні енергообладнення на 100 тис. доларів. Воно призначене для пошкодженої російськими ударами підстанції. 

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