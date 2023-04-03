USAID надало Україні допомогу у зимовий період на 400 млн доларів

Мова йде про обладнання для ремонту об’єктів енергетики, електрогенератори, підтримку пунктів обігріву, гуманітарні вантажі тощо.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні підтримку у зимовий період вартістю 400 млн доларів.

Про це йдеться у пресрелізі USAID.

Згідно з повідомленням, ця підтримка допомогла протягом зими забезпечити українцям доступ до тепла, гарячої води, електрики, медичних послуг, основних предметів побуту і продуктів харчування.

“Цієї зими Путін намагався зруйнувати енергетичну інфраструктуру України, щоб зламати волю українського народу, але українці вистояли, а США стояли пліч-о-пліч із ними у цей складний час. По лінії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), уряд США надав Україні допомогу у зимовий період вартістю 400 млн доларів”, – зазначили у USAID.

Йдеться про обладнання для ремонту об’єктів енергетики, електрогенератори, підтримку пунктів обігріву, гуманітарні вантажі тощо.

Раніше повідомлялося, що USAID надало Україні енергообладнення на 100 тис. доларів. Воно призначене для пошкодженої російськими ударами підстанції.