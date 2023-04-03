У Києві поліцейські викрили шахрая, який ошукав військових на продажі неіснуючих товарів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Чоловік пропонував у соцмережах тактичні ножі за умови передплати. Отримавши гроші, зловмисник припиняв спілкування з покупцями. У такий спосіб він привласнив гроші бійців, які воюють на передовій.

На сьогодні встановлено п’ятьох потерпілих військових. За попередніми підрахунками, сума збитків становить близько 70 тисяч гривень.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшук і вилучили два мобільні телефони, ноутбук та банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Підозрюваному може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Києві шахрайський кол-центр заволодів понад 10 млн гривень. Зловмисники збирали їх нібито для постраждалих дітей.