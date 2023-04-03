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На лівобережжі Херсонщини окупанти готуються до незаконних виборів, – ОК "Південь"

Вони заплановані Росією на осінь 2023 року.

На лівобережжі Херсонщини окупанти готуються до незаконних виборів, – ОК "Південь"
Фото: t.me/Nazars_look/13534

На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів, запланованих Росією на осінь 2023 року.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram.

"Зрадники та колаборанти на лівобережній частині Херсонщини готуються до участі у незаконних виборах, які Росія планує провести тут восени 2023 року", – написав він.

Наразі до російського держреєстру внесено "регіональні відділення" трьох партій з юридичними адресами у т.зв. столицях "нових територій" – Мелітополі та Генічеську: "Єдиної Росії", КПРФ та ЛДПР.

"Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо у кількох "регіоналках" керівників десантували з Росії та окупованого Криму", – зазначив Назаров.

Нагадаємо, СБУ вже ідентифікувала понад 6 000 організаторів “псевдореферендумів” на окупованих РФ територіях.18 вересня 2016 року пройшли вибори в Державну думу Росії, в тому числі на території Криму, анексованого Росією навесні 2014 року.

Верховна Рада України визнала новий склад Держдуми нелегітимними. У ЄС такоє не визнали російські вибори на окупованих територіях України. З аналогічними заявами виступили також Франція, Польща, Німеччина, Румунія, Туреччина, Японія.

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