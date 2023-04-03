На лівобережжі Херсонщини окупанти готуються до незаконних виборів, – ОК "Південь"

Вони заплановані Росією на осінь 2023 року.

На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів, запланованих Росією на осінь 2023 року.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram.

"Зрадники та колаборанти на лівобережній частині Херсонщини готуються до участі у незаконних виборах, які Росія планує провести тут восени 2023 року", – написав він.

Наразі до російського держреєстру внесено "регіональні відділення" трьох партій з юридичними адресами у т.зв. столицях "нових територій" – Мелітополі та Генічеську: "Єдиної Росії", КПРФ та ЛДПР.

"Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо у кількох "регіоналках" керівників десантували з Росії та окупованого Криму", – зазначив Назаров.

Нагадаємо, СБУ вже ідентифікувала понад 6 000 організаторів “псевдореферендумів” на окупованих РФ територіях.18 вересня 2016 року пройшли вибори в Державну думу Росії, в тому числі на території Криму, анексованого Росією навесні 2014 року.

Верховна Рада України визнала новий склад Держдуми нелегітимними. У ЄС такоє не визнали російські вибори на окупованих територіях України. З аналогічними заявами виступили також Франція, Польща, Німеччина, Румунія, Туреччина, Японія.