На лівобережжі Херсонщини окупанти готуються до незаконних виборів, – ОК "Південь"

На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів, запланованих Росією на осінь 2023 року.
Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram.
"Зрадники та колаборанти на лівобережній частині Херсонщини готуються до участі у незаконних виборах, які Росія планує провести тут восени 2023 року", – написав він.
Наразі до російського держреєстру внесено "регіональні відділення" трьох партій з юридичними адресами у т.зв. столицях "нових територій" – Мелітополі та Генічеську: "Єдиної Росії", КПРФ та ЛДПР.
"Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо у кількох "регіоналках" керівників десантували з Росії та окупованого Криму", – зазначив Назаров.
Нагадаємо, СБУ вже ідентифікувала понад 6 000 організаторів “псевдореферендумів” на окупованих РФ територіях.18 вересня 2016 року пройшли вибори в Державну думу Росії, в тому числі на території Криму, анексованого Росією навесні 2014 року.
Верховна Рада України визнала новий склад Держдуми нелегітимними. У ЄС такоє не визнали російські вибори на окупованих територіях України. З аналогічними заявами виступили також Франція, Польща, Німеччина, Румунія, Туреччина, Японія.