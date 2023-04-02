​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)

Одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення внаслідок вибуху в кафе в російському Санкт-Петербурзі. За попередньою інформацією, загинув пропагандист Владлен Татарський, всього постраждали 16 осіб.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Кафе на Університетській набережній (будинок 21Б) де стався вибух, належить засновнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину. У вихідні у цьому кафе збирається дискусійний клуб “Кібер Z фронт”.

У кафе проходив творчий вечір російського пропагандиста Владлена Татарського. У МВС РФ підтвердили його смерть внаслідок вибуху.

"Унаслідок інциденту одна людина загинула, нею виявився воєнний кореспондент Владлен Татарський. 16 осіб постраждали, їх оглядають медичні працівники", – зазначили в російському відомстві.

Владлен Татарський народився у Макіївці. У 2014 році він воював на боці "ДНР", а пізніше переїхав у Москву. Татарський виправдовував напад РФ на Україну, заявляючи, що Росія "всіх переможе, всіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує".

Оновлено. Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував підрив бойовика “ДНР” у Санкт-Петербурзі.

"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника", – написав він у Twitter.

Подоляк не виключає, що “невдовзі у Росії можуть початись смутні часи. Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти по ньому далі”.

Один з російських Telegram-каналів стверджує, що у кафе вибухнула статуетка, яку Татарському вручила одна з відвідувачок. За іншою інформацією, вибуховий пристрій було завчасно закладено у кав'ярні поруч з тим місцем, де сидів Татарський.

Нагадаємо, в російському Новосибірську спалахнула сильна пожежа у складській двоповерховій будівлі.