Президент Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень буде важливим на шляху до перемоги. Україна готується до запланованих подій і рішень.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

“Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Вже готуємося до запланованих подій і рішень. Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному й державі”, – наголосив президент.

Він зауважив, що ситуація на Донеччині залишається складною. Під Авдіївкою, Марʼїнкою, під Бахмутом “особливо гаряче”.

“Буде такий день, коли ми скажемо: останній окупант утік або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині й на всьому нашому півдні. Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє”, – сказав Зеленський.

Раніше президент говорив про те, що Росія, для якої нормою стало обстрілювати житлові будинки України у містах і селах, має бути розбита.