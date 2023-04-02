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Наступний тиждень буде важливим для руху до перемоги, – президент

Ситуація на Донеччині залишається складною.

Наступний тиждень буде важливим для руху до перемоги, – президент
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень буде важливим на шляху до перемоги. Україна готується до запланованих подій і рішень.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

“Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Вже готуємося до запланованих подій і рішень. Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному й державі”, – наголосив президент.

Він зауважив, що ситуація на Донеччині залишається складною. Під Авдіївкою, Марʼїнкою, під Бахмутом “особливо гаряче”.

 

“Буде такий день, коли ми скажемо: останній окупант утік або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині й на всьому нашому півдні. Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє”, – сказав Зеленський.

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Раніше президент говорив про те, що Росія, для якої нормою стало обстрілювати житлові будинки України у містах і селах, має бути розбита.

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