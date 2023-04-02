Україна вимагає від Росії повернути майже 4,4 тис. дітей-сиріт

Київ готовий до співпраці в цьому питанні з усіма міжнародними організаціями.

Україна вимагає від Росії повернути до країни понад 4 тисячі дітей-сиріт, які були незаконно вивезені до РФ.

Про це повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час візиту до Запоріжжя, повідомляє Радіо Свобода.

«Росія свідомо розмиває фокус ЗМІ, фокус суспільства називаючи всіх дітей евакуйованими, говорячи про те, що вони здійснили нам величезну послугу забравши наших дітей, що це мовляв гуманітарна місія, це їхнє добре відношення і порятунок. Це не так. Це злочин, це депортація, це акт геноциду по відношенню до українських дітей. І ми це фіксуємо кожного разу. Ми звернулись до Росії з письмовим переліком поіменним дітей сиріт, яких ми вимагаємо повернути. Власне, 4396 імен наших дітей», – розповіла Верещук.

Також віцепрем’єр зазначає, що Україна готова до співпраці в питанні повернення вивезених до РФ українських дітей з усіма міжнародними організаціями.

«Ми готові забрати наших дітей в будь-якій країні ЄС, де вони нам їх передадуть на кордоні з Росією за посередництва або ЮНІСЕФ, або Міжнародного комітету Червоного Хреста, за посередництва інших міжнародних організацій, які готові виїхати і забрати наших дітей. Ми наполягаємо на тому, щоб всі діти були повернуті, бо у всіх дітей є законний представник. Держава, яка є законним представником таких дітей, готова взяти на себе відповідальність за їх життя і їх комфортне перебування», – додала Верещук.

Нагадаємо, що російські військовослужбовці вбили в Україні 467 дітей і ще 944 дітям завдали поранень.