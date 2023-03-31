Лише в Бучі та Бучанському районі окупанти вбили 37 дітей, — Олена Зеленська

Перша леді нагадала, що нині Буча "відома всіма видами тортур та злочинів, які вчинили росіяни проти мирних мешканців".

Окупанти вбили по всій країні 466 дітей і незаконно депортували до Росії понад 19 тис. дітей. І це лише офіційна цифра.

Про це на конференції U4J заявила перша леді Олена Зеленська, передає кореспондент LB.ua.

«Тільки в Бучі та Бучанському районі постраждали 89 дітей. З яких загинули 37. Майже половина. А 52 отримали різного ступеню ушкодження. А всього за офіційними даними, росіяни вбили в Україні 466 дітей. І це точно не всі наші жертви, бо ми не знаємо, що відбувається на окупованих територіях. Це дуже лякає. А ще викрадено та вивезено до Росії понад 19 тис. дітей. Наразі Україна наполегливо працює над їх поверненням. Але ми змогли повернути тільки 327 дітей», — заявила вона.

Під час виступу у річницю звільнення Бучі, перша леді нагадала, що нині Буча "відома всіма видами тортур та злочинів, які вчинили росіяни проти мирних мешканців".

"Сьогодні ми всі їхали вулицями Бучі, де рік тому на цих вулицях лежали мертві вбиті люди. Місцеві жителі, деякі — зі зав’язаними руками. З пакунками їжі, які вони намагалися дістати… Розстрілювали людей, які намагалися евакуюватися», — сказала вона.

Олена Зеленська підкреслила, що відтепер «робота з психологом, мабуть, потрібна всій країні».

«Бо Буча — це лише одне з десятків імен українських трагедій. Кожен українець за цей рік війни носить в собі свою власну «Бучу». Тому запускається програма ментального здоров'я. Цими днями стартує її комунікаційна кампанія, яка має слоган: «Ти як?». Адже, щоб таке пережити, треба про це говорити. І це треба чути», - сказала перша леді.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський разом із лідерами європейських країн 31 березня взяв участь у вшануванні памʼяти жителів Бучі, убитих під час російської окупації.

Офіс Генерального прокурора після року звільнення Бучі продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів. Так, на річницю до суду передали ще одну справу. Лише в Бучанському районі зафіксовано понад 9 тис. воєнних злочинів.