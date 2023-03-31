Захист від шуму: які склопакети найефективніші

Сучасні вікна здатні чудово справлятися з цілим рядом традиційних завдань: енергозбереження, захист від надлишкового потоку сонячного випромінювання, шумоізоляція та повітрообмін. Як правило, акцент робиться на енергозбереженні, але жителі великих мегаполісів все частіше виділяють саме шумоізоляцію як головний пріоритет.

Стандартні двокамерні склопакети базові показники звукоізоляції, яких у більшості випадків вистачає. Але, якщо Ви живете поруч із жвавою магістраллю або іншими джерелами постійного шуму – розгляньте можливість комплектації вікон склопакетами, здатними бути ефективнішими на 60-70% (порівняно зі стандартною формулою двокамерного склопакета: 4і-14А-4-14А-4і).

“Тиша – базова умова для створення комфортного довкілля людини”.

Комплектація шумоізоляційних склопакетів

Як правило, склопакети Київ роблять із трьома листами скла по 4мм (двокамерні). Для покращення звукоізоляційних характеристик необхідно замінити стандартну комплектацію склопакетів на спеціальну:

· скло 6 мм (і вище) набагато ефективніше, ніж стандартне скло 4мм;

· у склопакеті варто застосовувати листи скла з різною товщиною;

· скло триплекс (два листи скла склеєних між собою через спеціальну плівку) має найвищі показники шумоізоляції.

Така комплектація призводить до здорожчання виробів на 10-30%, але це разова інвестиція, яка забезпечує комфорт на десятиліття.

Не варто забувати, що звук – це хвиля, а значить – надійна звукоізоляція приміщення забезпечується цілим комплексом заходів. Для досягнення необхідного результату важливо вибрати не тільки відповідний склопакет, але і віконний профіль здатний добре справлятися з поставленим завданням. Профіль повинен бути не менше 80-ти мм монтажної ширини і мати три контури ущільнення.

Особливу увагу варто приділити монтажному шву, всім стикам та з'єднаннями. Для забезпечення надійної ізоляції варто використовувати акустичну монтажну піну та герметики. Ринок будівельних матеріалів пропонує цілу низку таких рішень.

Практика показує, що при установці якісних вікон зі звукоізоляційними склопакетами вдається досягти тиші в будинках розташованних навіть на найжвавіших вулицях міста.