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Вранці загарбники тричі обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Про втрати серед місцевого  населення та пошкодження от цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Вранці загарбники тричі обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: EPA/UPG

Станом на 12:00 31 березня російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області.

Про це повідомляє ОК “Південь”. 

З 08:00 до 08:30 зафіксовано 20 приходів, ймовірно ствольна артилерія, в районі н.п. Улиця (Сумська обл). 

З 10:05 до 11:00 зафіксовано 26 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Олександрівка (Чернігівська обл). 

З 11:15 до 11:30 зафіксовано 14 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Баранівка (Сумська обл). 

Нагадаємо, за добу Росія втратила ще 460 окупантів, 5 танків, 3 ББМ і 4 артилерійські системи. Також в окупантів стало менше на девʼять БпЛА оперативно-тактичного рівня, на три авто і три одиниці спеціальної техніки.

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