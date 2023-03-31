Вранці загарбники тричі обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Про втрати серед місцевого населення та пошкодження от цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Станом на 12:00 31 березня російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області.

Про це повідомляє ОК “Південь”.

З 08:00 до 08:30 зафіксовано 20 приходів, ймовірно ствольна артилерія, в районі н.п. Улиця (Сумська обл).

З 10:05 до 11:00 зафіксовано 26 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Олександрівка (Чернігівська обл).

З 11:15 до 11:30 зафіксовано 14 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Баранівка (Сумська обл).

Нагадаємо, за добу Росія втратила ще 460 окупантів, 5 танків, 3 ББМ і 4 артилерійські системи. Також в окупантів стало менше на девʼять БпЛА оперативно-тактичного рівня, на три авто і три одиниці спеціальної техніки.