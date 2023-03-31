Резніков назвав головні потреби України для контрнаступу: важка техніка і підготовлені резерви

Україні для контрнаступу потрібні, насамперед, важка техніка та підготовлені резерви. Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів делегації Комітету Євросоюзу з питань політики і безпеки.

Він проінформував європейських партнерів про ситуацію на фронті та акцентував увагу на професійній підготовці українських військових за кордоном.

"Завдяки постачанню західного озброєння ЗСУ мають успіхи на полі бою. Проте ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні, насамперед, важка техніка та підготовлені резерви. Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях: від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня. Я особисто переконався, що українські захисники і захисниці мають високий бойовий дух. З впевненістю кажу, що наші хлопці й дівчата готові продовжувати боротьбу за Україну", – наголосив Резніков.

Окремо міністр розповів про систему моніторингу озброєння, що було надано Україні союзниками. Завдяки упровадженій при Міністерстві оборони логістичній програмі LOGFAS, якою користуються всі члени НАТО, можна контролювати рух матеріально-технічної допомоги.

З візитом в Україні перебували понад 40 представників європейських країн. Голова Комісії Дельфіна Пронк заувадила, що союзники стоятимуть із Україною до перемоги.

Раніше Резніков говорив, що український наступ може початися у квітні-травні. За його словами, він охопить декілька напрямків.