Понад 90% українців вірять у перемогу над Росією, - соцопитування

Половина опитаних вважає, що вона наступить до кінця року.

У перемогу України в розв’язаній Росією війні вірять 93% українців.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на результати опитування "Громадська думка про війну, перемогу та гарантії безпеки" соціологічної служби Центру Разумкова.

"Загалом 93% українців вірять у перемогу України у цій війні. З них 79,5% впевнені в цьому і 13,5% відповіли, що скоріше так, тобто вони швидше схиляються до цієї думки", - сказав директор Центру Андрій Биченко.

Щодо термінів, коли настане перемога України, то громадяни демонструють помітний оптимізм, половина опитаних вважає, що вона наступить до кінця року, чверть опитаних - через один-два роки, 7,5% - через три-п’ять років і 1% вважають, що вона настане не раніше, ніж через п’ять років, інші опитані зазначили, що їм складно відповісти.

Також Биченко розповів, що згідно з опитуванням, змістилась громадська думка щодо бачення перемоги в бік, що саме знищення російської армії та сприяння розпаду в середині РФ є перемогою.

"Якщо в серпні 2022 року таку відповідь давали 20,5%, у грудні 2022 року - 22,5%, то в цьому опитуванні вже 31% респондентів дали таку відповідь", - сказав він.

Водночас вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року назвали перемогою відносна більшість опитаних зараз - 47%, а в серпні і грудні 2022 року таких відповідей було 54-55%.

Соціологічне опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Дослідження реалізовано у межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Опитування проводилося в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, більшість українців пов'язують майбутнє країни зі вступом до ЄС. Станом на січень 2022 року 92% українців хочуть, щоб Україна стала членом ЄС, а залежно від регіону показник становить 88-94%.