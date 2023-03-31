Головне за ніч. П'ятниця, 31 березня

Понад 60 відбитих атак противника, нічний наліт "шахедів", втрати окупантів, ворожий обстріл Харківщини, ратифікація заявки Фінляндії на вступ до НАТО.

Українські захисники показали, як цієї ночі відбивали російську атаку іранськими дронами "Шахед".

На відео, опублікованому Повітряними силами ЗСУ та Повітряним командуванням "Схід", - успішна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони по російських дронах-камікадзе іранського виробництва.

"Шахеди" знищують воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід", - йдеться в описі.

Відео – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що вночі, із застосуванням ЗРК С-300 противник здійснив дев'ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів задіяв 10 ударних БпЛА типу «Шахед-136», дев'ять із них знищили наші захисники.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Минулої доби ворог завдав 11 ракетних та чотирьох авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022-го по 31 березня 2023 року орієнтовно склали 173 360 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 460 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 31 березня росіяни били по Харківській області і ракетами, і "шахедами". Девʼять ракет із ЗРК С300 окупанти випустили по Новобаварському району Харкова.

Пошкоджень зазнав обʼєкт цивільної інфраструктури та приватні будинки. Легкі поранення отримали троє людей, госпіталізації вони не потребували, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Після цього ворог вдарив "шахедами" по обʼєктах критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранень зазнали чоловіки 44 і 66 років. Обох госпіталізували.

Речник Пентагону Патрік Райдер розповів, що з 24 лютого 2022 року підготовку силами Сполучених Штатів Америки пройшли понад 7 тис. українських військовослужбовців.

Речник Пентагону додав, що наприкінці цього місяця в Німеччині пройдуть загальновійськову підготовку понад 4 тис. українських військових. Серед них - дві бригади, одна з яких оснащена бойовими машинами Bradley, а друга - машинами Stryker.

“Зараз триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1200 військовослужбовців Збройних сил України”, – сказав Райдер.

Наразі, за словами Райдера, понад 11 тисяч українських військових проходять навчання у 26 країнах.

Заявку Фінляндії на вступ до НАТО ратифікували всі члени Північноатлантичного альянсу, що відкриває дорогу до повноцінного членства країни в блоці.

"Заявку Фінляндії наразі ратифікували всі члени, і ми приєднаємося до НАТО. Дякуємо всім країнам за підтримку. Як союзники, ми будемо надавати та отримувати безпеку. Будемо захищати один одного", – написала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у Twitter.

Вона додала, що Фінляндія також підтримує Швецію та її заявку на вступ до НАТО.

Докладніше – в нашій новині.

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