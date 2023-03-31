Українські захисники показали, як цієї ночі відбивали російську атаку іранськими дронами "Шахед".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та Повітряне командування "Схід" і опублікували відео. На ньому - успішна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони по російських дронах-камікадзе іранського виробництва.

"Шахеди" знищують воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід", - йдеться в описі.

Нагадаємо, з 21:10 години 30 березня по 01:30 31 березня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Дев’ять із десяти ударних дронів - знищено.