Країни ЄС попередньо погодили торговельну лібералізацію з Україною ще на рік, – Bloomberg

Держави Європейського Союзу попередньо підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною ще на рік. Про це з посиланням на обізнаних співрозмовників повідомляє Bloomberg.

Торік, у червні, Євросоюз скасував усі чинні тарифи та вимоги до квот на український експорт. Це торкнулося навіть сталі, промислових торварів і сільськогосподарської продукції, на яких не поширюються існуючі домовленості блоку та України. Термін чинної угоди закінчується в червні.

Угода передбачає дотримання Україною європейських правил походження товарів.