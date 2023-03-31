Урятуватися з Маріуполя. На крок попереду смерті
Урятуватися з Маріуполя. На крок попереду смерті
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
ГоловнаСуспільствоВійна

Країни ЄС попередньо погодили торговельну лібералізацію з Україною ще на рік, – Bloomberg

Термін чинної збігає в червні. 

Країни ЄС попередньо погодили торговельну лібералізацію з Україною ще на рік, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Держави Європейського Союзу попередньо підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною ще на рік. Про це з посиланням на обізнаних співрозмовників повідомляє Bloomberg.

Торік, у червні, Євросоюз скасував усі чинні тарифи та вимоги до квот на український експорт. Це торкнулося навіть сталі, промислових торварів і сільськогосподарської продукції, на яких не поширюються існуючі домовленості блоку та України. Термін чинної угоди закінчується в червні.

Угода передбачає дотримання Україною європейських правил походження товарів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
Читайте також