Путін підписав указ про зарахування у російську армію 147 тисяч призовників

Весняний призовний період у Росії розпочнеться 1 квітня і завершиться 15 червня.

Володимир Путін підписав указ про зарахування в армію країни-окупанта 147 тисяч призовників у віці від 18 до 27 років під час весняного призову.

Про це пише Bloomberg.

Весняний призовний період у Росії розпочнеться 1 квітня і завершиться 15 червня.

“Російська армія є частково призовною. Влада неодноразово заявляла, що призовників воювати в Україну не відправлятимуть, а у війні братимуть участь лише професійні новобранці”, − зазначає видання.

Окрім того, Путін планує збільшити чисельність російської армії до 1,5 мільйона осіб, а призовний вік підвищать до 21-30 років протягом наступних кількох років.

Нагадаємо, за 400 днів повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 172 900 військових.