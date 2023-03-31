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Путін підписав указ про зарахування у російську армію 147 тисяч призовників

Весняний призовний період у Росії розпочнеться 1 квітня і завершиться 15 червня.

Путін підписав указ про зарахування у російську армію 147 тисяч призовників
Фото: ГУР

Володимир Путін підписав указ про зарахування в армію країни-окупанта 147 тисяч призовників у віці від 18 до 27 років під час весняного призову.

Про це пише Bloomberg.

Весняний призовний період у Росії розпочнеться 1 квітня і завершиться 15 червня.

“Російська армія є частково призовною. Влада неодноразово заявляла, що призовників воювати в Україну не відправлятимуть, а у війні братимуть участь лише професійні новобранці”, − зазначає видання. 

Окрім того, Путін планує збільшити чисельність російської армії до 1,5 мільйона осіб, а призовний вік підвищать до 21-30 років протягом наступних кількох років.

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Нагадаємо, за 400 днів повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 172 900 військових.

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